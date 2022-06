Ricardo Peláez ha calificado su gestión como buena en Chivas: "Yo la calificó bien, no hay que justificar nada, no hemos conseguido títulos, nos hemos acercado, pero no hemos logrado lo que queremos y lo que la afición demanda, nos falta muicho trabajo, pero yo lo evalúo bien".

Eso sí, acepta que le han quedado a deber a la afición rojiblanca: "Hemos quedado a deber todos, no hemos cumplido con las expectativas de la gran afición que tenemos, hay gente que nos está evaluando, vamos avanzando pero hemos quedado a deber, no hemos estado a la altura de la exigencia de la afición".



El director deportivo del Guadalajara ratificó a Ricardo Cadena como DT del primer equipo y presentó a Gerardo Espinoza como entrenador del Tapatío, todo esto, en la conferencia de prensa que se realizó en el Estadio Akron.

"Logró gran apertura y buenos resultados al final del torneo, es momento de Ricardo, sacó lo mejor de muchos jugadores, los jugadores están con él y ratificamos a Cadena, estoy seguro que vamos a cumplir nuestros objetivo este torneo", dijo el directivo.

Peláez le dejó un claro mensaje a Espinoza, "El objetivo principal de la fuerzas básicas es abastecer al primer equipo de jugadores".



Por otro lado, Peláez ha confirmado que Marcelo Michel Leaño no estará más en las Chivas.

"En este nuevo proyecto deportivo, Marcelo (Leaño) no entra, no está considerado", apuntó.

Por último, el director deportivo aseguró que las puertas están abiertas para sumar más refuerzos, pero también de tener bajas para el siguiente torneo. Lo que sí, es que confirma que el rumor de un posible intercambio entre Henry Martín y José Juan Macías, no es una realidad.

