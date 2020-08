El Bayern Múnich, como si fuera el Imperio Otomano, destrozó lo que quedaba en pie del mejor Barcelona de la historia en forma de una derrota de las que se arrastran durante décadas, sin precedentes, y marcan un antes y un después.

La eliminación del Barcelona en la Champions League de este año será algo inolvidable y aunque para la mayoría de los amantes del futbol, la imagen de Messi derrotado queda como símbolo del desastroso 2020 para el cuadro Blaugrana, para un jugador del Bayern Munich, esa imagen fue divertida.

León Goretzka, jugador del Bayern, comentó para Sky Sports después del partido que no le dolía ver al que para muchos es el mejor del mundo así, sino a él le divirtió esa escena de un Messi derrotado.

No, no dolió (ver a Messi así). En realidad me he divertido”, comentó.

Lo que sucedió en el terreno de juego no se explica con un análisis de los 90 minutos, sino con los motivos que provocaron un empache de noches aciagas antes del estruendo final sufrido en Lisboa.