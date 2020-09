Bryson DeChambeau conquista el US Open de golf

Con una imponente ronda de cierre, el estadounidense Bryson DeChambeau superó este domingo al joven Matthew Wolff para conquistar la edición 120 del US Open y alzar su primer título Major, en el temible campo de Winged Foot.

DeChambeau, de 27 años de edad y conocido por su enfoque científico del golf, desbancó del liderato a Wolff en la cuarta ronda al firmar una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, con la que terminó como el único jugador bajo par en todo el torneo en Winged Foot (Mamaroneck, Nueva York). “No puedo creerlo”, dijo el norteamericano al levantar el trofeo. “Ha sido mucho trabajo duro”.

El musculoso DeChambeau, noveno del ranking de la PGA, había comenzado la jornada con una desventaja de dos golpes respecto a Wolff y la terminó seis por delante. Wolff, de 21 años, firmó el domingo 75 golpes, cinco sobre par.



