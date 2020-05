El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que intentará presentarse a las elecciones presidenciales del club en el verano de 2021, y su primer objetivo será regresar a Josep Guardiola al banquillo blaugrana.

"Estoy trabajando para presentarme a las elecciones. He sido presidente y me hace mucha ilusión volver a serlo. La situación en el Barça (por el Covid-19) será dramática y la tendremos que revertir. Lo que más me gustaría es el regreso de Guardiola, aunque todos sabemos que es una decisión muy personal", dijo a una televisora local.

Laporta estuvo al mando de la entidad "culé" entre 2003 y 2010, una época dorada en la que el club consiguió múltiples títulos, entre los que destacan dos de UEFA Champions League, además del famoso "sextete" bajo las órdenes de Guardiola, actual técnico del Manchester City.

Aprovechó para valorar la opción de Xavi Hernández, leyenda del Barcelona como futbolista y que ya estuvo vinculado a tomar las riendas cuando Ernesto Valverde fue despedido el pasado mes de enero.



"Xavi ya está haciendo de entrenador y es él quien decidirá cuándo es el momento ideal para ser el entrenador del Barcelona. No debe ser fácil dirigir a alguien que has tenido como compañero. Sólo él sabrá cuándo es el momento", explicó.

Reconoció que le gustaría ver la reanudación de LaLiga, suspendida indefinidamente por el coronavirus, y que el campeón de la temporada se decida sobre los rectángulos de juego, ya que actualmente el Barça ocupa el liderato con 58 puntos, sólo dos más que Real Madrid, con 11 fechas por disputarse.

Criticó la actual etapa en la presidencia de Josep María Bartomeu, cuya directiva ha vivido algunas polémicas con los jugadores del primer equipo, por lo que Laporta dijo que "el problema del Barcelona es económico y de imagen. La reestructuración es un deber y hace falta una gestión más eficiente".

