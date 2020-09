Atlas busca mejorar en confianza 

Son ya siete partidos dirigidos por Diego Cocca, en donde Atlas ha rescatado tres triunfos, dos empates y dos derrotas para acumular 11 puntos de 21 posibles; sin embargo antes de que el argentino llegara en este Guard1anes 2020, se tenían cinco partidos sin ganar, con tres descalabro y dos igualada. Ante esto Diego Cocca acepta lo complicado que ha sido levantar anímicamente al equipo y sobre todo retomar la confianza.

"Es complicado porque nos toca agarrar un equipo que venía perdiendo partidos seguidos, la confianza está mal y cambiar eso lleva tiempo, es un proceso para ser un equipo que sabe jugar, intenta, seguramente cuando te hacen un gol o te hacen una mala jugada vuelven los fantasmas y eso hay que alejar. Dejar el pasado, en el pasado y construir el futuro", platicó Cocca.



Sobre el estilo de juego que ha buscado imponer en sus pupilos, el argentino explicó que gusta de orden y presión alta, lo que le ha dado algunos buenos resultados.

"Me gusta presionar alto, jugar en campo rival, tener muchas (opciones) de gol pero el equipo no está para eso. Hay que construir desde lo físico, lo mental. Resalto el esfuerzo de los jugadores entrenamiento tras entrenamiento y venimos de ganarle a Juárez. Si bien perdimos con Pachuca fue parejo y tuvimos dos de gol claras. Estamos competitivos, somos competitivos, ahora necesitamos tener más herramientas y más capacidades, no vienen de la noche a la mañana pero hay una mejora que se ve y tenemos claro a dónde queremos llegar", apuntó.