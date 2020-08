Es el director técnico más joven en la Liga MX, 35 años de edad, y tiene a su cargo a un equipo que se reconstruyó en apenas un mes, con una nómina que está entre las más bajas del futbol mexicano, jugadores que tienen sed de revancha, quienes hace poco jugaban en el extinto Ascenso MX y ahora se rozan con todos los grandes.

Y, además, se ha convertido en el matagigantes, al derrotar en fila a equipos de la categoría del América y el Cruz Azul. Ese es Alex Diego, el técnico de moda, quien tiene a los Gallos Blancos en la palestra.

“Soy joven, pero no me arrugo”, dice el entrenador, al que no le interesa que los otros clubes los menosprecien o que la prensa no crea en sus alcances. “La capacidad no está peleada con la edad. La realidad es que estoy chavo, pero lo que tengo nadie me lo ha regalado. Es un honor enfrentarme a grandes técnicos, con mucha experiencia, pero no me arrugo, no lo hice como jugador cuando me enfrentaba con un veterano de más de 30 años... Menos ahora”, menciona, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Al Cruz Azul lo derrotó 1-0, al América lo goleó 4-1, y le hizo partido a los Pumas, con los que perdió 3-2, jugando con 10 hombres. Lo que hace el Querétaro, parece, ya no es casualidad: “No sé si los equipos a los que les ganamos nos menospreciaron, y no me importa si no nos creen, yo hago mi trabajo. La realidad es que le hicimos un buen juego al Cruz Azul y le ganamos; le hicimos un buen juego al América y le ganamos... Jugamos bien contra Mazatlán y alcanzó para empatar. Jugamos bien contra Pumas, con 10 hombres, y no sumamos. Jugamos muy mal contra Pachuca y tampoco sumanos. Todos los juegos los analizamos y los enfrentamos con el mayor respeto. Si ellos [el rival] hicieron lo mismo o no, pues no es algo que me interese”.

Gallos Blancos tiene nueva administración y ésta decidió armar al equipo con los jugadores que tenía en el Atlante, lo que a todas luces es una desventaja... O así parecería.

“Somos un equipo de revancha. Dirán que somos de Ascenso; bueno, muchos del plantel habían probado la Primera [División] y se fueron por mucho tiempo. Muchos que están aquí merecían haber estado en Primera desde hacía mucho tiempo, y Daniel Cervantes [defensa central] es la muestra, igual Poncho Luna, Erick Vera, Kevin Ramírez. Hoy no tienen nombre, es verdad, pero sí tienen mucha confianza en sí mismos. A todo el plantel lo conozco, y confío en ellos; reitero, aunque los demás no lo hagan”, presume.

La realidad es que los Gallos han ganado, dos buenos triunfos que han hecho a la Liga voltear a Querétaro, un equipo que está comandado por un chavo que no se arruga.