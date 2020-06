Alertan de falso representante en el futbol mexicano

Jorjan Pérez estaba en el último semestre de su contrato con el Cruz Azul cuando le llegó un mensaje privado a su Facebook. Armando Puga, un hombre que se identificaba como agente de jugadores, le dijo que estaba interesado en representarlo y que se acercaba a él porque el Toluca se interesaba en firmarlo, con posibilidades de ganarse su debut en la Liga MX.

“Las cosas avanzaron bien al poco tiempo. Acepté que me representara, pero no tuve la precaución de tener los papeles de representación. Iban tan bien las cosas que me mandó un papel, a nombre del Toluca y con la firma de Sinha, en el que me daban la bienvenida. Pero a cambio de la representación me pidió 30 mil pesos", cuenta Pérez, una de las víctimas de Puga, a EL UNIVERSAL Deportes.



Pérez hizo un esfuerzo para pagar la mitad de esa cantidad. Tiempo después, la que ahora es su agencia de representación (Total Match y Pro FC) le alertó que era necesario que tuviera los contratos con Puga como representante.

Lee también: Ricardo La Volpe pide trabajo en Boca Juniors

“Se los pedí, pero ya no me contestaba. Me daba largas y se escudaba diciendo que el Toluca me iba a mandar la carta de invitación a la pretemporada. Se aprovechó de mí. Ojalá mi experiencia le sirva a otros jugadores, para que no caigan”, relató el jugador.