Al América todos le juegan como una final: Jorge Sánchez

La visita al estadio Universitario no tendrá sabor de revancha en Coapa, pero comprenden de la rivalidad con los felinos, porque "al América todos le juegan como una final".

"Es una jornada más, no nos preocupamos por ellos, sino en nosotros, de estar bien físicamente y mentalmente, esta semana sirvió mucho para levantar el ánimo y seguir con la liga", dijo Jorge Sánchez previo al viaje a tierras regiomontanas. "No es tanto un clásico".

Pero el defensa azulcrema reconoce que enfrentar a los felinos de Ricardo Ferretti es atractivo.

"Es una rivalidad fuerte, han cosechado muchos triunfos y campeonatos y eso los hace fuertes, será similar al que acabamos de vivr, vamos a sacar el resultado. Nos llevamos una enseñanza sobre los errores que nos pasan, estamos expuestos a eso, sino todo sería color de rosa", agregó.

De igual modo, el lateral de las Águilas consideró que se necesitan refuerzos, para mantener el buen ritmo en el Apertura 2019, y resaltó la adaptación que vive el guardameta Guillermo Ochoa.

"Sí, claro, siempre viene bien un refuerzo, nos ayuda bastante, vienen a apottar y no a restar... (A Memo Ochoa) lo veo tranquilo, todo va el mismo ambiente, no se sabía o no se sabe si él va a jugar, nosotros lo estamos tomando normal, Óscar (Jiménez) también lo ha venido haciendo bien, la verdad, aquí las oportunidades se deben aprovechar", sentenció el defensa.