NFL: Frank Gore, histórico corredor, firma con Jets

La trayectoria profesional de Frank Gore, que casi seguramente terminará algún día en Canton, pasará antes por Nueva York. El corredor, aparentemente eterno, llegó el martes a un acuerdo por un año con los Jets de Nueva York.

Gore, quien cumplirá 37 años el jueves, es tercero en la lista histórica de los corredores con más yardas. Llegó a 15.269 y rebasó a Barry Sanders el año pasado, cuando militaba con Búfalo.

En los Jets, Gore complementará un backfield que incluye a Le'Veon Bell y a La'Mical Perine, seleccionado en la cuarta ronda del draft. El agente Drew Rosenhaus confirmó el acuerdo, reportado inicialmente por ESPN.

El propio Gore hizo un cambio en su cuenta de Twitter, para mostrar el emblema de los Jets. “¡Es realmente una bendición!, ¡Vamos Jets! Siempre esforzándonos", escribió.

Nueva York no había anunciado todavía la contratación, que marcará el encuentro de Gore con el entrenador Adam Gase, para quien jugó en Miami durante 2018. Ambos estuvieron también juntos en San Francisco, cuando Gase era asistente ofensivo.

Gore, a quien muchos consideran un miembro futuro del Salón de la Fama, está sólo detrás de las 18.355 yardas de Emmitt Smith y de las 16.726 de Walter Payton, en la lista de los mejores corredores de la historia en la NFL.

La temporada pasada, con Buffalo, Gore tuvo las cifras más bajas de su carrera, con 599 yardas y 3,6 por acarreo a lo largo de 16 duelos. Compartió el backfield con el novato Devin Singletary.

El veterano logró dos acarreos de anotación y atrapó 13 pases para 100 yardas. Pero Gore no será el responsable de todos os acarreos en Nueva York, algo que sí tuvo que hacer Bell la campaña pasada en su primer año con los Jets.

Bell corrió para 789 yardas, tras perderse una temporada con Pittsburgh en medio de una disputa contractual. Sin embargo, promedió 3,2 yardas por acarreo, el número más bajo de su carrera.

