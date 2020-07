El miembro del Salón de la Fama de la NFL y coach de los Bears de Chicago que ganaron el Super Bowl en 1985, Mike Ditka, sostuvo que los atletas que se arrodillan durante el himno estadounidense para protestar contra la brutalidad policíaca, deberían de salir del país.

"Si no puedes respetar nuestro himno nacional, sal del país. Así es como me siento. Por supuesto, estoy pasado de moda. Entonces, solo voy a decir lo que siento", sostuvo al portal TMZ Sports.

Ditka fue uno de los principales opositores dentro de la NFL, cuando Colín Kaepernick, entonces quarterback de los 49ers de San Francisco, se arrodillaba durante el himno de los Estados Unidos.

El excoach es uno de los más respetados en la Liga. Ganó el Super Bowl como jugador, entrenador asistente y head coach, reconocimiento que, en la historia de la Liga, sólo lo ha conseguido él y Tom Flores.

"No protestas contra la bandera, y no protestas contra este país que te ha dado la oportunidad de vivir jugando un deporte que nunca pensaste que sucedería. Por lo tanto, no quiero escuchar toda la basura", agregó.

Las protestas durante el himno estadounidenses se han multiplicado desde que el policía Blanco Derek Chauvin mató al ciudadano afroamericano George Floyd hace algunas semana en Minneapolis.

Jugadores de la MLS, WNBA, NBA y MLB se han arrodillado durante el himno o han dicho que lo harán cuando empiecen sus Ligas. Varios jugadores de la NFL también han dicho que se arrodillarán cuando empiece la temporada.