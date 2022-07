En Cruz Azul no hay crisis, lo importante es cómo se termina el torneo, dice Christian Tabó

Dos derrotas en tres juegos. Siete goles recibidos en 270 minutos. Las cosas no pintan nada bien para Cruz Azul. Pero, “esto no importa como comience, sino como termina”, dice el atacante uruguayo Christian Tabó.

El charrúa pide calma, no hay que entrar en pánico, Cruz Azul, asegura, sabe dónde está parado y lo demostrará este sábado, cuando se juegue contra el Puebla en la cancha del estadio Azteca.



“Es muy temprano para hablar de crisis o de esas cosas, hay que estar tranquilos. Esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Es verdad, el análisis puede verse como malo, dos derrotas en tres partidos, pero no hay que perder el camino”, comentó.

Cruz Azul inició ganando a Tigres (3-2), para después caer ante Pachuca (1-2) y ante Atlas (3-2), este último, un juego en donde el arbitraje les jugó en contra. “Pero el arbitraje no preocupa. Los árbitros juegan su partido, y así como nosotros tenemos errores y ellos también, somos humanos. Sí nos enojamos por esa expulsión (de Carlos Rotondi), condicionó un partido donde estábamos jugando muy bien, creo que once contra once, hubiera sido otro el resultado”.

PUEBLA, CON DOMINIO CONTRA CRUZ AZUL

Ahora viene el Puebla, un equipo que se le ha complicado a Cruz Azul en los últimos años, además de que el juego se realizará en el Azteca, casa de los cementeros… Casa que no han hecho pesar.

“Eso lo hemos hablado entre nosotros, tenemos que hacer pesar mucho más la localía, los grandes deben de hacer sentir su casa. Estamos quedando a deber. Hay que sumar en casa para poder entrar a la Liguilla. Los rivales cuando vengan aquí, lo deben de sentir”. No hay que dejar de lado, que el rival es de los más constantes en la Liga MX.

“Esta es la Liga más competitiva de América, aquí no hay partidos accesibles. A veces se van a perder puntos, uno quiere ganar todos los partidos, pero a veces el rival hace bien las cosas, o uno no controla cosa. Sí, en Cruz Azul se exageran las cosas, pero nosotros sentimos que a veces ganas y a veces se pierde, a veces haces cosas para ganar y no lo logras, y a veces no y haces el resultado.”