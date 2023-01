El futbol restringido es frustrante para la afición

Cuando la radio imperaba en el mundo deportivo, ver partidos por televisión era un lujo que pocos podían darse. Así lo recuerda Carlos Calderón, historiador deportivo, quien ve como algo frustrante para los fans no poder ver futbol por TV abierta.

“Creo que es frustrante para el aficionado y negativo para la Liga mexicana, porque además no tenemos la mejor Liga del mundo y para el negocio veremos que es muy malo; volverán a la TV abierta”, dijo, para EL UNIVERSAL Deportes.

Pero a diferencia de aquellos tiempos cuando la oferta de entretenimiento era únicamente futbol mexicano o beisbol, hoy se compite contra otras ligas, otros deportes y otros servicios como Netflix, HBO+, ViX+, Amazon Primer, Paramount, entre muchas más.

“Las generaciones crecieron viendo deporte en TV abierta, por eso se enamoraron. La gente joven ya no está viendo deporte, hay muchas formas de entretenerse. Cada vez consumen menos algo completo, ahora buscan resúmenes”, explicó Francisco San José, catedrático de la Universidad Anáhuac.

Asimismo, el catedrático de Mercadotecnia Deportiva califica la situación de la Liga MX como una “tormenta perfecta”.

“Subes precios, no los puedes ver por televisión, hay menos audiencia, no es un producto de calidad, los equipos no contratan grandes estrellas, se ve un panorama algo complicado”, dijo.

Para San José, la Liga MX se ha confiado por ser el deporte popular en México; sin embargo, cree que esto se podría estancar.

“La Liga MX está apelando a la tradición, pero cada vez hay mayor penetración de otros deportes; así lo indican los números”.