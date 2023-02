“El Chelís” arremete contra Ricardo Salinas tras apuesta con jugadores del Mazatlán FC

Ricardo Salinas Pliego, el reconocido y polémico empresario mexicano, sigue dando de qué hablar y no sólo en el mundo de los negocios. El también propietario del Mazatlán FC se robó la atención en la pasada Jornada 9 de la Liga MX.

En esta ocasión por una polémica apuesta que realizó con los futbolistas del cuadro mazatleco, que no han ganado en lo que va del torneo Clausura 2023. Ésta dependía del triunfo ante los Pumas, en el Estadio Kraken.

En caso de ganar, él les daría 300 mil dólares, pero de no hacerlo, lo cual sucedió, ellos debían regalarle dos carros de golf. Esta acción causó polémica y fue severamente criticado por diversos periodistas y comunicados, uno de ellos fue el famoso “Chelis".



José Luis Sánchez Solá, entrevista para La Octava Sports, declaró que Salinas Pliego no sabe nada de futbol y reveló la supuesta cantidad que pagó por el Atlas hace unos años.

"El Atlas le costó 2 mil millones de pesos y de alguna manera se tenía que deshacer de él, es claro que de esto (futbol) no entiende. Lo que recién pasó en el vestidor de Mazatlán FC, en vez de sumar, restó. Eso pasa porque no hay un futbolista que le diga: Nuestra obligación es ganar, no los 300 mil dólares... Son directivos que no entienden cómo se forma, ni lo que es un equipo", aseguró el extécnico del Puebla.



Asimismo, destacó que lo suyo son los negocios, pero criticó que es difícil hablar con el Ricardo Salinas por sus polémicas e insultantes respuestas.

"Es muy difícil hablar del señor Ricardo Salinas porque en cualquier momento te responde: 'Eres un pendejo... Ahí es donde te preguntas con qué vocabulario o qué temática le tengo que hablar para que entienda lo que no entiende. Si él me habla de televisión o de negocios fuera del futbol, yo prendo una grabadora y tomo apuntes, pero cuando le hablas de futbol, debería escuchar", aseveró el hoy comentarista de ESPN.

