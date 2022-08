Daniil Medvedev se encara con aficionado que lo llamó "perdedor"

Daniil Medvedev, tenista número uno en el ranking de la ATP y que hace una semanas se coronó en el Abierto de Los Cabos, protagonizó un momento tenso tras encarar a un aficionado en Canadá.

El tenista ruso quedó eliminado del Masters de Canadá el pasado miércoles por el australiano Nick Kyrgios, quien lo superó por 6-7(2), 6-4 y 6-2, fue claro que Medvedev se marchó decepcionado del resultado.

En redes sociales circuló el video donde se observa a Medvedev salir del estadio y dirigirse rumbo a la zona de jugadores, durante el trayecto varios aficionados lo esperaban y uno de ellos le gritó “loser (pededor)”, hecho que hizo regresar al ruso y pararse frente al individuo.



Achieve something yourself in this life..

Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7

— Meddy Family (@dmedvedevfans) August 13, 2022