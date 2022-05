Dani Alves: No depende de mí que siga en el Barcelona

El jugador del Barcelona Dani Alves, explicó que "no depende" de él que siga la próxima temporada en el equipo azulgrana tras perder por 0-2 ante el Villarreal en el Camp Nou en la última jornada del futbol español.

"Yo no sé lo que pasará, solo vivo el presente, que es un regalo. El futuro es una incógnita. Hasta el 30 de junio soy jugador de este club y, como he hecho toda mi vida, lo representaré lo mejor que pueda. Mi deseo todo el mundo lo sabe. Si dependiera de mí hace tiempo que estaría hecho. Pero no depende de mí", añadió el lateral brasileño en declaraciones a Movistar LaLiga.



Por otro lado, Alves consideró que de cara a la próxima campaña el Barcelona "debe cambiar el espíritu, tener un espíritu de guerra y luchar por los colores" que representa. "Hay que regresar con otro espíritu y mentalidad", insistió el azulgrana.

Sobre la derrota ante el Villarreal, el brasileño lamentó que no pudieron "darle una respuesta positiva a la gente que vino" a apoyarles en el Camp Nou. "Cuesta llegar a la última jornada sin jugarse la liga, pero es lo que hay. Debemos finalizar la temporada pensando que lo mejor está por venir", dijo Alves.