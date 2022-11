A Dani Alves le afectó no poder ganar con Pumas; recuerda Andrés Lillini

Andrés Lillini fue presentado como nuevo técnico del Necaxa tras su salida de Pumas donde dirigió al brasileño Dani Alves.

Durante su gestión en el banquillo auriazul Lillini fue criticado por alinear de inicio a fin a Alves y los resultados, específicamente las victorias no los acompañaban. Ahora, Andrés recordó cómo vivió ese momento junto al seleccionado de Brasil.

“Él venía hablando mucho conmigo, no hablábamos del Mundial, estaba muy dolido por no ganar, no estaba acostumbrado a estas cosas y me decía que me quedara tranquilo porque lo vamos a sacar adelante”, declaró Lillini en entrevista a ESPN.



Andrés puntualizó que Alves aportó al grupo, pero la situación no mejoraba “se sentía muy mal e hizo un esfuerzo grande”.

Dani Alves esta semana recibió la noticia de su convocatoria a la Selección de Brasil para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Lillini expresó su emoción por su exfutbolista.

“Vino a Pumas a cumplir un objetivo, ha jugado, lo ha hecho bien, (estoy) contento por él porque tiene una edad que podría estar en su casa, pero sigue compitiendo, el premio le llegó que es otro Mundial”, afirmó el técnico argentino.