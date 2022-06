Comentarista de Fox Sports admite que lo despidieron por ebrio y no se arrepiente

Entre los momentos virales de la televisión mexicana de los últimos años ha sido el de Juan Carlos Gabriel de Anda estando en una emisión de La Última Palabra analizando el futbol en estado de ebriedad.

Después de la penosa imagen que dio, el también exfutbolista ya no volvió a aparecer en la cadena de deportes. Ahora, en una entrevista con Jorge Van Rankin, De Anda manifestó que hacer eso le costó su trabajo en Fox Sports, pero no tiene arrepentimiento y es algo que no puede manchar su trayectoria en los medios de comunicación.



"A Fox Sports sí llegué pedo y me costó la chamba, pero no me arrepiento. Eso sí, déjame decirte algo, no existe un solo güey en toda la televisión deportiva que haya sido antes un futbolista que 'ni fu ni fa', que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco años haya estado en todos los programas de Fox Sports porque yo narré, analicé y eché desmadre", declaró el también exconductor en ESPN.

Además recordó su etapa en el programa Futbol Para Todos, donde compartía panel con Jean Duverger y Faisy y aceptó que en cocasiones llegaban ‘crudos’ o hasta en estado de ebriedad, “Yo estuve en un programa con Faisy y Jean Duverger en el que era cagado llegar pedo a hacer el show o llegar bien pinche crudo para ser desmadrosos", comentó.