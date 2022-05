Sergio 'Checo' Pérez sufrió un impactante choque en la qualy del Gran Premio de Mónaco.

El mexicano estaba peleando la pole position, pero por el accidente en los últimos segundos, el primer sitio será para Leclerc.

Checo intentó tomar la curva 10, sin embargo, se pasó y golpeó las barreras de protección.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl

— Formula 1 (@F1) May 28, 2022