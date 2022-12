La banda argentina, Los Caligaris, anunciaron mediante un mensaje en redes sociales que Federico Zapata, trombonista de la agrupación, fue separado por insultos a fans mexicanos.

El integrante de la banda cordobesa insultó a seguidores mexicanos por medio de Twitter, por defender de las críticas a Emiliano "Dibu" Martínez, portero de la Selección Argentina.

Federico Zapata, quien llegó a la banda tras la salida del carismático Lucas, quiso defender al polémico arquero argentino con un fuerte mensaje en contra de los mexicanos y aunque después quiso pedir disculpas, ya fue demasiado tarde.

"Y ustedes son distintos por su resentimiento, envidia y por tener la coña rota... Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o beisbol. Los mejores futbolistas que tienen se llaman extranjeros... Marica", fue el mensaje que lanzó primeramente el argentino.

"Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte. No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir", escribió posteriormente a sus mensajes en Twitter, pero los fans mexicanos ya habían manifestado su postura.

Los Caligaris, un éxito rotundo en México

Desde su primera vez en México en 2007, Los Caligaris han conquistado a la afición mexicana con sus presentaciones en los escenarios.

Su éxito ha crecido de manera exponencial y han llenado inmuebles como el Auditorio Nacional o el Foro Sol.

Sus presentaciones en suelo mexicano son continúas y para este año ya tienen una presentación programada en el Vive Latino.

Sin embargo, algunos seguidores solicitaron su cancelación ante los insultos de Federico Zapata. Es por ello que se dio el anuncio de la banda argentina.

La conexión entre Los Caligaris y la afición mexicana es tanta, que hasta el baterista, Raúl Sencillez, tiene tatuada en el brazo la bandera de México.