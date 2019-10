Esparza y Estrada calientan la pelea; llegan a los empujones

La ceremonia de ‘encare’ entre Marlen Esparza y Seniesa Estrada se calentó, previo a la pelea que sostendrán el próximo sábado, como una de los combates preliminares a la estelar entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Sergey Kovalev.

Mientras posaban cara a cara para las cámaras, los ánimos se calentaron de más.

Ambas boxeadoras se hicieron de palabras e iniciaron una discusión que derivó en empujones.



OH DAMN!!!! Things got hella heated between @SeniesaSuperbad and @Marlen112Boxing pic.twitter.com/WIN1VmOPZW

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) October 29, 2019