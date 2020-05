Anthony Joshua revela que pudo noquear a Andy Ruiz

El campeón unificado de los pesos pesados, Anthony Joshua, recordó la victoria que obtuvo ante el mexicano Andy Ruiz, de quien dijo que pudo noquearlo en algunos momentos de la pelea si él hubiera querido.

"Si hubiera querido ir por [el nocaut], lo habría hecho en ciertos momentos", dijo Joshua a Sports Illustrated.

“Desde la primera ronda, ya había reventado su ojo, pero eso iba en contra de mi disciplina y mis tácticas. Los luchadores altos contra los luchadores cortos no lo mezclan por dentro. Es como la Regla 101 contra la que peleé en mi primera pelea. Ese es un punto de vista táctico. Desde un punto de vista táctico, fue darle la dulce ciencia, el Lennox Lewis versus David Tua".

El británico cambió su estrategia para la pelea de revancha, que se realizó en Diriyah, Arabia Saudita. A diferencia del primer combate en el que entró al intercambio de golpes, en el segundo pleito decidió contragolpear a Ruiz aprovechando la longitud de sus brazos.

Esta estrategia le permitió a Joshua quedarse con el triunfo por decisión unánime y recuperar sus cinturones que lo acreditan como campeón de los pesos completos de la AMB, FIB y OMB.

“Fue una muestra clásica de la dulce ciencia del golpe y no ser golpeado, tomar los cinturones con facilidad y volver a cass. Andy no pudo seguir el ritmo. No podía mover sus pies. No podía lanzar sus manos lo suficientemente rápido como para seguirme el ritmo. Creo que gané 11 de las 12 rondas, para ser generoso. Hice historia en Arabia Saudita y me convertí en dos veces campeón mundial de peso pesado", agregó.

Joshua también sostuvo que estaría de acuerdo en pelear aunque las bolsas se reduzcan considerablemente por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. El británico apeló al 'amor al deporte' para subirse al ring, aunque sea sin público.