Fernando Valenzuela, inducido a leyenda de los Dodgers

El exligamayorista mexicano Fernando Valenzuela fue inducido a Leyendas de Dodgers de Los Angeles, por ser uno de los grandes jugadores que cambiaron la historia reciente del conjunto y su nombre estará en una placa en el Dodger Stadium.

A esta ceremonia también acudieron personajes como el cronista Jaime Jarrín, el exreceptor y manager Mike Scioscia y manejador Mike Brito. Previo al juego entre Dodgers y Marlines de Miami de este sábado, el conjunto angelino brindó este reconocimiento a uno de los grandes mexicanos que conquistó el béisbol de Estados Unidos e hizo que miles de aficionados se apasionaran por el sonorense.

Los Dodgers revivieron aquella época gloriosa del equipo con Fernando Valenzuela, quien escribió una página gloriosa de este conjunto. “Él creó más fanáticos del béisbol y fanáticos de los Dodgers que cualquier otro jugador", dijo Jarrín. De la misma manera, refirió que gracias a Fernando Valenzuela miles de fanáticos se “enamoraron del béisbol”.

Fernandomania.

Congratulations to Fernando Valenzuela on being inducted in the Legends of Dodger Baseball! pic.twitter.com/B6d52Gjie2

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 21, 2019