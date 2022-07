América presenta a sus refuerzos con gran fiesta en el Estadio Azteca

El horario no fue impedimento para que la afición del América asistiera al Estadio Azteca, para la presentación de sus refuerzos y poder ver el entrenamiento a puerta abierta. Las Águilas preparan el duelo del sábado ante Rayados de Monterrey, pero antes se dieron tiempo de presentar a sus nuevos fichajes y convivir con sus fans en el Coloso de Santa Úrsula.

Fueron 12 mil espectadores los que asistieron a ver la práctica libre del América. Desde las 8:00 am, miles de aficionados hicieron largas filas en las inmediaciones del Estadio Azteca. Algunos dejaron la escuela o el trabajo para poder asistir.



"No fui a trabajar para traer a mis nietos. Es su primera vez aquí y no quisieron ir a la escuela. No siempre se puede venir a los juegos", declaró un aficionado azulcrema.

El uruguayo Jonathan 'Cabecita' Rodríguez dio sus primeras palabras vistiendo la playera del América. "Muy feliz por estar en un club tan grande como América, es una oportunidad muy grande, he estado mucho tiempo acá en México y sé lo que significa estar en América", declaró el nuevo delantero.



Primeras palabras del 'Cabecita' Rodríguez con la playera del América "Es un orgullo estar aquí. Una oportunidad que quiero aprovechar al máximo" pic.twitter.com/5gE8WXNpRq — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 5, 2022

Néstor Araujo, otro de los refuerzos azulcrema, también dio sus primeras impresiones como nuevo elemento de las Águilas. "Más que palabras hay que demostrar día a día porque estamos aquí y lograr el campeonato que es lo que buscamos", dijo el zaguero mexicano.

Los tres futbolistas regalaron balones y firmaron algunos autógrafos; sin embargo, Guillermo Ochoa fue de los jugadores más vitoreados en la práctica del América.