Aaron Rodgers y el fin de una era en Green Bay; llegaría a los New York Jets

Desde hace tres años, la relación entre Aaron Rodgers y los altos mandos de los Packers no es la mejor. En el 2020, la llegada del joven Jordan Love fue un golpe al ego y a la mentalidad del veterano que fue campeón en 2011 del Super Bowl al derrotaron a los Pittsburgh Steelers y desde entonces, comenzaron los rumores de una posible salida de la institución.

En las últimas temporadas, Rodgers cayó dos veces en final de conferencia y otra en ronda divisional, alguna vez por culpa de los equipos especiales, y otra por su culpa al tomar malas decisiones en momentos clave.

#Packers QB Aaron Rodgers is being traded to the #Jets, per @wingoz

"It's done." pic.twitter.com/k2L3SlfOnp

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) March 13, 2023