Luego de la histórica victoria de México (11-5) sobre la Selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol , Randy Arozarena habló sobre el polémico episodio que tuvo con Will Smith.

El pelotero de las Rays de Tampa Bay , Randy Arozarena , habló en conferencia de prensa tras lo sucedido con el catcher del combinado estadounidense y de Los Ángeles Dodgers .

“Jugué en Triple A con él y me dio gusto verlo. Lo saludé y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí adelante y le di dos dobles", explicó "El Mariachi" en el Chase Field .

Arozarena tuvo una soberbia actuación en Phoenix , Arizona . Junto al inicialista, Joey Meneses , fueron los encargados de comandar el histórico triunfo tricolor ante los Estados Unidos .

¿Qué fue lo que pasó entre Arozarena y Smith?

El polémico episodio se dio durante el primer turno al bat de Randy Arozarena . "El Mariachi" saludó al umpire y después se dirigió con el receptor Will Smith , pero éste se negó a chocar el puño.

Arozarena esperó que lo saludara, pero al ver la negativa de Smith , se preparó con su bat para iniciar su gran actuación ante la Selección de Estados Unidos .

Randy Arozarena, el cubano que juega para México

Desde 2022, Randy Arozarena declaró abiertamente su deseo por representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol . Apoyado por las autoridades y hasta por el presidente Andrés Manuel López Obrador , cumplió su objetivo.

"Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. Siempre dije que quería representar a México en un Clásico Mundial ", declaró Randy previo al debut de la Selección Mexicana en la justa.