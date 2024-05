Exhiben “Secreto en la blindada” Ricardo Sheffield y Miguel Márquez

De “las historias de debates” en Guanajuato, nos platican que se realizó el encuentro organizado por el INE entre candidatos al Senado, donde la nota la dieron Ricardo Sheffield Padilla, abanderado de Morena, y el exgobernador panista Miguel Márquez Márquez. Nos relatan que ambos “se dieron hasta con la cubeta” reprochándose la inseguridad en el estado, pero el momento incómodo llegó cuando don Ricardo acusó a don Miguel de que cuando era gobernador lo encerró en una camioneta blindada y le ordenó al chofer que se saliera para quedarse solo con él, sin revelar el motivo y aunque dejó abierta la posibilidad de contarlo después, no faltaron “los malpensados” que ironizaron con la revelación: Secreto en la Blindada. ¡Qué oso!

¿Miedo o precaución a debatir?

El que da la próxima elección por ganada en Baja California Sur, nos cuentan, es Christian Agúndez Gómez (PT), candidato de Morena-PT a la alcaldía de Los Cabos e hijo del exgobernador Narciso Agúndez Montaño (PT). Nos relatan que el joven Christian se dio el lujo de decir “no, muchas gracias” a participar en el debate oficial, con lo cual el órgano electoral no pudo organizar el encuentro y lo suspendió, dejando con su coraje a priistas y panistas que recriminaron al joven candidato de “andar sobrado”, pero la molestia también llegó a los morenistas, pues varios querían que demostrara el joven Christian de qué está hecho, pero “ni pío dice”. ¿A qué le tendría miedo?, se preguntan sus detractores.

Quieren VAR contra árbitro electoral

Desde Hidalgo, nos comparten que los partidos políticos han encontrado algo en común: tener de villano al Instituto Estatal Electoral, encabezado por María Magdalena González, pues a todos les tiró una que otra candidatura, bajo el argumento de supuestas fallas en las acciones afirmativas o por no cumplir con todos los requisitos al pie de la letra. Sin embargo, nos indican que doña María “ha caído de la gracia” de los partidos porque cuando los casos llegan a tribunales, el órgano electoral ha tenido que enmendar la plana y regresar la candidatura, pero no hay día en que no surja una nueva inconformidad, por lo que varias voces están pidiendo poner a doña María bajo la lupa. ¡Qué estrictos!