Una escuela está causando revuelo con un letrero que colocó a la entrada para pedir a las mamás no acudir a recoger a sus hijos vestidas de manera sexy.

Desde hace unos días circula en redes sociales una foto del letrero, supuestamente colocado en la entrada de una escuela de Saltillo, en Coahuila.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades educativas de aquel estado se han pronunciado sobre este tema.

En el texto se lee que piden a las madres de familia usar ropa “adecuada” y no usar prendas como minifaldas o blusas escotadas para evitar faltas de respeto innecesarias.

“Atención, Sras. Madres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No mini short, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes. Evítenos la pena de regresarla a cambiarla a su casa. Evítese faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”, es el texto que ha causado revuelo.



Feministas le dan la vuelta a polémico cartel

Algunos colectivos feministas hicieron unas modificaciones al texto, orientándolo hacia los padres de familia:

ATENCIÓN

SRES PADRES DE FAMILIA

Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijas e hijos con respeto básico y sin sexualizar a las mamás que llegan a este plantel educativo.

-NO SEXUALIZAR

-NO JUZGAR

-NO ACOSAR

-NO VIOLENTAR SEXUALMENTE

-NO CREER QUE LAS MUJERES ESTÁN BUSCANDO PROVOCARTE POR COMO VIENEN VESTIDAS

Evítenos la pena de regresarlo a su casa por mal comportamiento hacia mujeres que simplemente vienen por sus hijas e hijos con ropa cómoda y/o que les gusta (y que nada tiene que ver con usted).

Evítense faltas de respeto innecesarias.

