En redes sociales circula un video de una turista subiendo por los escalones a la pirámide de Chichén Itzá -o templo de Kukulcán-; sin embargo, al descender fue agredida por personas de la región.

Por medio de TikTok, la usuaria @flakkkkita_4444 difundió el video, en donde se ve a la extranjera, sin que se le conozca su lugar de origen, escalando la pirámide, ante sorpresa de los espectadores, quienes le lanzaban chiflidos.

Asimismo, al llegar a la cima de la pirámide la mujer comenzó a bailar, causando, aún más, indignación de los visitantes.

Sin embargo, en un segundo video, compartido por Pisté Comunica, se observa a los visitantes lanzándole agua a la extranjera, incluso una mujer le suelta un jalón de greñas.

"¡Estúpida!", "¡Idiota!", "¡Chingas a tu madre!", son algunos de los insultos que se escucharon en la grabación.

Abuchean y casi linchan a una turista de habla hispana que se subió al castillo de Chichén Itzá, sin permiso y evadiendo a la ley, los demás turistas que se encontraban al momento no aguantaron el enojo y le comenzaron a arrojar cosas. Publicado por Pisté Comunica en Domingo, 20 de noviembre de 2022

Hasta el momento, el video de la turista escalando la pirámide cuenta con más de 9.5 millones de reproducciones, alrededor de 747 mil "likes" y con casi 3 mil 500 comentarios de usuarios de la red social:

"¿Por qué la gente no entiende que no se puede?", "Los gritos de Sacrificio, jajaja", "No sé quién estuvo más mal, si la gente o ella", "La gente no entiende que lo sagrado es sagrado", son algunos comentarios por parte de internautas.

¿Por qué no se puede subir a la pirámide de Chichén Itzá?

Desde el año 2008 por disposición del gobierno Federal, se prohibió que los turistas y visitantes en las diferentes zonas arqueológicas del país puedan subir a pirámides o monumentos, por motivos de conservación.

De igual manera, de acuerdo al artículo 55 de la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la sanción por subirse a la pirámide ronda desde los 100 pesos hasta 50 mil pesos.

