El empresario Ricardo Salinas Pliego exhibió en redes sociales a un agente federal del Instituto Nacional de Migración (Inami), quien agredió físicamente a Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias, que cubría un operativo para detener migrantes en Chiapas.

A través de redes sociales, Salinas Pliego compartió el video en el que se observa cómo el trabajador del Inami tira al piso al periodista, ante la presencia de la delegada de Migración.

“¿Ya vieron cómo los #Gobiernicolas tratan al “pueblo” trabajador? Sra. Delegada del @INAMI ¿por qué permite que suceda esto, de qué se esconde? ¿Para eso les pagamos, es lo que nos merecemos, qué deberíamos hacer como “pueblo bueno y sabio” con estas bestias?”, escribió el empresario en redes sociales.

Salinas Pliego también llamó a que no haya violencia contra periodistas.

“Si el Pendejo este trata así a mis periodistas, no me imagino a los inmigrantes… No normalicemos la violencia contra los periodistas que hacen su trabajo, al rato aparecen muertos y no pasa nada. NO a la violencia contra los periodistas!!!”, señaló.



Por su lado, el Inami informó que dio vista al Órgano Interno de Control por la agresión del agente federal de Migración en contra del periodista Pedro Gerardo López “para que determine lo conducente”.

