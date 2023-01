VIDEO: Pastor exhibido fúrico, compró el templo con dinero de feligreses y lo puso a su nombre

En días pasados se viralizó un video donde se observa al pastor de una iglesia perder el control dado que los feligreses le cuestionaron por haber puesto el templo a nombre de su esposa, hijo y él mismo.

Según una serie de videos compartidos en TikTok por el usuario @caef29 el pastor discute con los feligreses, a quienes les recuerda él es quién administra los recursos y que al ingresar a la iglesia firmaron una membresía en la que aceptaban que el pastor funge como el administrador de la iglesia.

“Los estatutos de la iglesia establecen, los de esta iglesia, que el pastor tiene autoridad número 1, y se leyó la iglesia entera y la iglesia entera lo leyó (…) La membresía firmada por nombre y firma dice, ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad, no dice para predicar, que el pastor es el administrador de la iglesia, lo dice claro ahí, lean su clase 101”, se escucha decir al pastor.



Ante los reclamos de los fieles para que no acusaran a uno de ellos y se lo llevara la policía, el hombre se torna agresivo e incluso les pide que no se le acerquen.

Molestos los fieles se ponen de pie y comienzan a retirarse del templo: “Tú me acusaste de robo, tengo testigos, tú me acusaste de robo, váyanse todos”, les grita desde la parte frontal de la iglesia.

“La iglesia somos todos pastor, no tú así”, le reclama una de las mujeres que se hallaba sentada en los primeros asientos junto a sus hijos, y quién grabó los hechos con su teléfono celular.

En un segundo video se ve que una mujer que porta un vestido en color rojo y carga a un niño entre brazos también discute contra los feligreses y asegura que no quieres escucharlos, mientras continúan las reclamaciones.



“Qué me importa a mí lo que usted trabaje, vaya para fuera”, le grita la mujer a uno de los fieles.

En tanto, el pastor le habla en inglés a uno de los policías para que retire a uno de los feligreses. Éste entra a la iglesia y aparentemente retira a uno de ellos, lo que aviva las reclamaciones: “todos somos la iglesia, usted no debería hacer eso”, le responde la mujer en inglés.

“Pastor no arreglemos así, todos somos la iglesia”, le cuestiona la mujer que graba al pastor mientras este sólo mueve la mano en además de despedida y su familia le responde: “no hay nada que hablar”.

Un último video compartido en redes sociales indica que el motivo de la discusión habría sido que “el pastor compró el templo con el dinero de la congregación, pero lo puso a nombre de su hijo, mujer y él mismo”. Y cuando le reclamaron los echó de la iglesia y llamó a la policía.

El policía que atendió el llamado dialoga en inglés con los feligreses para pedirles que dejen que ingrese el hijo del pastor al templo.



