Viajar en el Metro de la Ciudad de México es una excelente alternativa para reducir los costos y tiempos de traslado. Sin embargo, para algunas personas esto se puede volver un dolor de cabeza.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro se construyó en 1969 y año tras año necesita de inversión para su mantenimiento y así ofrecer un buen servicio, aunque esto no siempre sucede.

Y es que los mismos usuarios son quienes se encargan de denunciar fallas y desperfectos. Una de las quejas más frecuentes tiene que ver con el retraso en la salida de trenes, provocando que los capitalinos lleguen tarde a sus trabajos y hogares.

Metro de la Ciudad de México. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

Mujer reclama a conductor del Metro y se viraliza en TikTok

Una situación así puede provocar el descontento de los pasajeros, tal como ocurrió en la Línea 3. Por medio de TikTok se viralizó el momento en que una joven explotó contra un conductor tras "demorar" la salida.

Los usuarios se encontraban a bordo del Metro, listos para partir a sus destinos. No obstante, el tren se quedó parado, mientras el andén comenzaba a llenarse.

La pasajera confrontó al conductor y le exigió una explicación del motivo por el que no avanzaba. "Es su deber avisarnos, es un servicio, tenemos derecho a saber", gritó desde uno de los vagones.

"Al menos prende el aire acondicionado, nos estamos asando. No somos animales”, le dijo la joven. El videoclip rápidamente se viralizó en la plataforma china y abrió un debate entre los usuarios.

Algunas personas se sintieron identificadas con el reclamo de la pasajera: “Grítalo, reina”, “Mis respetos”, “Apoyo a la chica”, “Habló con la verdad”, “Yo me espanté en la tarde porque se quedó parado como 15 minutos en una estación y no abrieron ni las puertas”, se lee en el post.

Otro más, refirieron que no había motivos para hacer el reclamo contra el conductor: “El problema es el mantenimiento del Metro y que la gente no lo cuida”, “El conductor no es a quién debes de reclamar”, “Muchas veces ellos no tienen la culpa y es problema del Centro de Control”, escribieron internautas.

¿Por qué se detiene el Metro CDMX entre estaciones?

Los motivos por los que los trenes del Metro se detienen entre estaciones pueden ser varios, aunque uno de los más comunes tiene que ver con la existencia de un problema en la línea o en la estación a la que va a llegar.

Los conductores atienden las señales emitidas por las luces de control de tránsito de las vías, las cuales deben ser respetadas para evitar incidentes. Por ejemplo, cuando otro tren está próximo y tiene un problema mecánico, si es necesario frenar o esperar hasta que se quite para poder avanzar.





