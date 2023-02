VIDEO: “No a las gordas”: Adrián Marcelo exhibe su gordofobia en podcast de Karla Panini

La “gordofobia” ha sido un tema recurrente en las últimas semanas: primero por las críticas que recibió la actriz Michelle Rodríguez luego de aparecer en la portada de una revista y después por la denuncia que realizó la cantante Yuridia contra los comentarios despectivos sobre su físico de parte de la conductora Paty Chapoy.

Ahora a esta polémica se acaba de unir el conductor y youtuber Adrián Marcelo por sus recientes declaraciones sobre las mujeres con sobrepeso durante una charla en el podcast “Mal Influencers”, proyecto de Karla Panini y Jaír Villareal en su papel de Ernestina del Mar.

Durante la conversación sobre las situaciones que se presentan a las personas públicas cuando los fans les solicitan una fotografía, el exconductor de Multimedios comenzó a hablar sobre las personas “gordas”, de quienes se expresó de forma despectiva.

“Yo hoy si me siento con la libertad de mandar a la verga a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, dijo.

Ante el comentario del conductor, Panini comenzó a reír e intentó mediar la situación y hacerlo entrar en razón indicándole que no podía tener esa actitud.

“Las gordas están mal Karla… si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal”, respondió Marcelo y fue secundado por Ernestina del Mar, quien agregó que es “por salud”.

Adrián Marcelo también hizo mención, sin decir nombres, de que las personas con cuerpos grandes no deberían aparecer en portadas de revistas.

“No hiciste nada para merecer una portada gorda ¿cuál es el merito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, dijo el conductor desatando las risas de todos los presentes.

Luego de controlar su risa, Karla Panini aseguró que de lo que se trata ahora es de que “cada quien respeta su cuerpo y cada quien valora su cuerpo” a lo que Marcelo interrumpió insistiendo en que la obesidad y el sobrepeso son problemas de salud.

Los polémicos comentarios causaron que Adrián Marcelo se volviera tendencia en Twitter y que los usuarios de redes sociales pidan su cancelación.

Ante la lluvia de críticas, Marcelo publicó en su cuenta un comentario en el que se burló de la cancelación en su contra.

Mencionó que él siempre ha abogado por las personas con sobrepeso y que incluso cree que deberían organizarse y marchar diario unos 10 kilómetros, haciendo referencia a la creencia de que las personas obesas no hacen ejercicio.

“Que ironía de tiempos. Los gordos diciéndote: Por más que quieras no voy a cambiar mi cuerpo y los transgénero diciéndote: Por más que no quieras, voy a cambiar de cuerpo”, escribió en otro comentario.

Además cuestionó la poca tolerancia de las personas ante sus comentarios.

Por último, hizo un llamado a que si las personas “gordas” ya llaman la atención por ser así no lo hagan por “ser un resentido que no hace nada por salir de dónde está. Ayúdate”.



Alimentarse mal te mata, recibir burlas de tu cuerpo no. Prioriza lo importante en tu vida y deja de apropiar discursos pendejos. Ya llamas la atención por gordo, no la llames por ser un resentido que no hace nada para salir de dónde está. Ayúdate.

— adrián marcelo (@adrianm10) February 17, 2023