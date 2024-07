En la era digital, la creatividad para monitorear a la pareja no tiene límites. Mientras que muchas personas revisan celulares y redes sociales, una usuaria de TikTok ha llevado la vigilancia a otro nivel al utilizar la tarjeta del Metro de su pareja para rastrear sus movimientos.

Esta historia ha generado gran impacto en las redes sociales y ha abierto un debate sobre los límites de la privacidad y la confianza.

La iniciativa conocida como Facebook Research, fue utilizada para recabar datos sobre los hábitos de los usuarios

Lee también: VIDEO: Hombre se tatúa escena del atentado contra Trump y las redes sociales "estallan"

¿Te pueden espiar sólo con tu tarjeta del Metro?

Andrea Cruhe, la protagonista de esta historia compartió un video en TikTok mostrando cómo utiliza la tarjeta de movilidad de su pareja para seguir sus pasos. En el video, se observa la tarjeta de movilidad y la página web del Gobierno de la Ciudad de México, donde se pueden verificar los movimientos registrados. La descripción del video dice: "POV: No revisas celulares, pero sí la tarjeta del Metro".

Este video rápidamente se volvió viral, y la comunidad de internet no tardó en reaccionar. Algunos usuarios compartieron consejos adicionales para detectar infidelidades:

"Si paga doble pasaje, iba con una compañera.", "Yo reviso la tarjeta de mi novia para ver si la usa en lugares que no conozco.", "Jamás podrán vigilarme porque pierdo la tarjeta cada tres días.", "Qué bueno que ya no tengo que preocuparme por esconderme de mi ex."

¿Cómo ver el historial de las Tarjetas de Movilidad del Metro CDMX?

Para aquellos interesados en seguir los pasos de Andrea, el proceso para consultar el historial de una tarjeta de movilidad es sencillo:

1. Ingresa a la página oficial de la SEMOVI: [SEMOVI] (https://app.semovi.cdmx.gob.mx/MI_movilidad/trazabilidad).

2. Introduce los últimos ocho dígitos de la tarjeta, los cuales se encuentran en la parte inferior del reverso del plástico.

3. Haz clic en "Consultar Historial" y se desplegará todo el historial de viajes de la tarjeta.

Nuevas tecnologías, nuevas formas de desconfianza. Foto: Captura de pantalla

Lee también: Joven acusa a Yulay de despido por presuntos celos de su novia: "no cumplió con expectativas", él responde

La historia de Andrea Cruhe es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para monitorear a las parejas de maneras cada vez más sofisticadas. Lo que antes se limitaba a revisar mensajes de texto o escuchar llamadas, ahora ha evolucionado con la digitalización y las herramientas proporcionadas por el gobierno.

También te interesará:

Luna Bella: Policía del video íntimo en Metro CDMX niega suspensión; "no me han notificado nada"

Pasaporte: ¿Qué es, dónde tramitarlo y cuáles son los requisitos?

VIDEO: Al ritmo de BTS, chambelanes poblanos causan furor en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/sal