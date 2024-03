Joven acusa a Yulay de despido por presuntos celos de su novia: "no cumplió con expectativas", él responde

El youtuber Yulay está en el ojo del huracán, luego de que fuera acusado por una exempleada de su equipo, quien confesó que fue despedida por presuntos celos de la novia del influencer.

Por medio de TikTok, la usuaria @valeryyortizz compartió un video, donde reveló que un youtuber le había quitado el trabajo debido a que su novia era una “insegura madura”.

“Hola soy Valery, y sobreviví a trabajar con un youtuber que me quitó el trabajo porque su novia es una insegura inmadura y le dijo que me corriera, sin pensar en mis necesidades económicas y que yo estaba ahí por la chamba y no por diversión”, se lee en la publicación.

Cabe mencionar que la joven jamás nombró al youtuber de manera directa; sin embargo, los usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de averiguar de qué celebridad de internet se trataba, llegando a la conclusión de que era Yulay.

Yulay aclara motivo de despido de exempleada

Por su parte, el influencer dio a conocer las razones por las cuales tomó la decisión de despedir a la joven.

Por medio de un comunicado posteado en su cuenta de Instagram, el youtuber indicó que un error en Facebook ocasionó el despido.

“La señorita Valery efectivamente trabajó con nosotros, por durante poco menos de 1 mes, en enero de 2021, ahí se desempeñó como community manager, desafortunadamente no cumplió con las expectativas del trabajo, puntualmente ocasionó un “strike” en la página de Facebook, ese fue el motivo por el cual tomé la decisión de que ya no formara parte del equipo”, se lee en el comunicado.

Aunado a ello, señaló que “le cubrimos todas sus jornadas laborales en tiempo y forma más aparte la apoyamos con un extra.

Finalmente, aseveró que su novia, Irlanda Valenzuela, “es una mujer segura de sí misma. Es una chingonería de mujer, es una líder”.

“Si somos pareja o no, quisiera mantenerlo en privado. No me gusta compartir mi vida privada”, concluyó.

Foto: Captura de pantalla

Joven "desmiente" comunicado de Yulay

Luego de lanzar el comunicado, la joven volvió a subir un video aclarando su versión, señalando que Yulay le había dicho que estaba teniendo problemas con Irlanda "porque me habían contratado". "Me dijo que porque era una mujer joven y bonita estaba teniendo muchos problemas con Irlanda [...] Cuando él me confesó eso, yo no estaba entendiendo la indirecta de que me iban a correr".

Sin embargo, lamentó no haber podido grabar las conversaciones.

