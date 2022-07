En la colina de Limpopo, Sudáfrica, falleció un hombre luego de tomar una bebida alcohólica de 700 mililitros en 120 segundos, a causa de una apuesta para ganar 12 dólares (alrededor de 250 pesos mexicanos).

Esta situación ocurrió en el restaurante Blue Corner Car Wash & Liquor, donde se grabó el video que se viralizó en redes sociales. En el metraje se muestra al joven ingiriendo la botella con 35% de alcohol, entre tanto la gente de su alrededor lo aplaudían y ovacionaban por estar logrando el reto.

A pesar de que el hombre terminó toda la bebida, empezó a experimentar problemas de salud hasta desmayarse. Inmediatamente las personas que se encontraban en el lugar pidieron ayuda a los paramédicos y la Policía.

El sujeto fue trasladado a urgencias del hospital más cercano, donde se dio la noticia de su fallecimiento.

The South African Police Service has confirmed that a man has indeed died after consuming an entire bottle of #Jägermeister in under 5 minutes in Limpopo.

SAPS spokesperson Brigadier Mojaphelo says police are investigating an inquest docket over the incident.#TheLegalSA pic.twitter.com/xtnVg0MYU5

— The Legal SA (@TheLegalSA) July 12, 2022