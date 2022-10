VIDEO. Influencer llora y pide ayuda en TikTok porque ya no quiere trabajar

Algunas personas están convencidas de que el trabjo duro, la constancia y la dedicación son la clave para acceder a una mejor vida, pero otros, quizá desilusionados porque su esfuerzo no ha rendido o frutos, o tal vez por preferir una vida sencilla, desearían ser unos "mantenidos".

Así lo muestra "Asadodefaso" una joven argentina que posee gran popularidad en TikTok y a quien en un video se le observa con el cabello teñido de rosa y vestida con una sudadera azul, mientras llora desconsolada frente a la cámara y pide ayuda por un problema que la aqueja desde hace tiempo: no quiere trabajar.

"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente", dice, consternada. "Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto".



Por supuesto que las respuestas de sus seguidores no se han hecho esperar. En los comentarios se leen mensajes de apoyo, como "somos dos amiga, si conseguís un viejito avísame que yo te ayudo"; "te amo nani, cuando consiga trabajo te mantengo yo", y "creo que como actriz tenés un gran futuro".

Cabe mencionar que esta influencer cuenta con un canal activo de YouTube que amasa casi 100 mil suscriptores. Debido a que el requisito para poder monetizar en dicha plataforma es contar con mil suscriptores y 4 mil horas de reproducción durante el último año, además de que los anuncios en sus videos están activados, es seguro decir que Asadodefaso percibe ingresos.

