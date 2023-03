VIDEO Cuando Irma Serrano "La Tigresa" y López-Dóriga tuvieron un encontronazo en noticiario estelar

Irma Serrano "La Tigresa", cantante, actriz, productora y política mexicana, falleció este miércoles a los 89 años de edad.

"La Tigresa" fue senadora por Chiapas de la bancada del PRD por tres años, del 22 de agosto de 1997 al 31 de agosto de 2000.

Tras la muerte de la reconocida actriz del cine mexicano, se recuerda el encontronazo que tuvo con el periodista Joaquín López-Dóriga en el año 2000, durante el noticiario estelar.

La polémica se registró cuando "La Tigresa" fue entrevistada como senadora en el programa nocturno para aclarar la controversia que tuvo con el entonces senador Dionisio Pérez-Jácome, por lo que López-Dóriga la cuestionó por los insultos que ésta le dijo en una sesión de la Cámara de Senadores.

En la entrevista, Irma Serrano expresó sobre Pérez-Jácome: "La prepotencia del que nunca ha tenido, quiere gobernar a los senadores, él lee antes que nada las iniciativas, y yo iba a presentar una iniciativa, y no es la primera, van tres iniciativas que me las hace perdedizas, no me da la palabra, etc, etc".



Tras esto, López-Dóriga acusó que Irma Serrano lo había llamado por presentar en el noticiero las palabras que le dijo al senador.

"La senadora me llamó anoche al terminar el programa, estaba muy enojada conmigo, porque yo había pasado lo que ella había dicho; le dije 'no, señora, enójese con usted porque quien dijo lo que dijo, fue usted'".

Por lo anterior, Irma Serrano indicó que no se enojaba ni se retractaba, y advirtió que si el senador Pérez-Jácome volvía a hacerle una grosería, se lo iba a "surtir": "Además tengo ganas de dar el escándalo final".

Al expresar que ya había tenido "dos o tres agarrones feos", en el noticiero presentaron el fragmento del encontronazo de la senadora con Pérez-Jácome. "Mire, tanto coraje me hizo usted pasar que ya se me fue la voz, no tengo más que dos alternativas: o despedirme de esta honorable Cámara de Senadores madreándomelo...", se escucha decir a "La Tigresa".

Irma Serrano expresó que en el Senado la discriminación hacia las mujeres era insoportable, por lo que López-Dóriga la interrumpió diciendo "pero si hay una mujer presidente del Senado (María de los Ángeles Moreno)".

"Mira, no quiero tocar ese punto porque ella me cae muy bien, es una mujer valiosa; sin embargo, ya la quitan, ya la ponen de un lugar a otro lugar. Yo sé que ha soportado mucho el machismo dentro de la política, pero yo no soy ella [...] yo al Pérez Jácome le tengo ganas. A mí por ser mujer me ha constado mucho, a mí sí me costó, no como Pérez Jácome, que le regalaron la curul", puntualizó la senadora.

Lee también Irma Serrano, una tigresa que nunca fue domada

Serrano Castro agregó: "Las mujeres, yo creo que es muy importante que tomen la decisión de no permitir ser delegadas en ningún aspecto, y eso es lo que está pasando conmigo".

Al dar su conclusión final en la entrevista, Irma Serrano le dijo a Joaquín López-Dóriga: "ya sé que eres priista así es que...".

López-Dóriga la increpó sobre los partidos en los que había estado y le señaló que estaba muy equivocada en la afiliación partidista que le dio.

- "¿Panista?", preguntó Irma Serrano.

- "Yo no tengo ningún partido, señora, usted que sí ha tenido partidos", respondió López-Dóriga.

- "Ah, me quisiste echar, ¿verdad? Uno, el otro ¿cuál?", añadió Serrano.

- "El PRI, señora", contestó el periodista.

- "No, nunca fui del PRI, equivocado, señor, no fui del PRI", mencionó "La Tigresa".

-" No quiero entrar en detalles", finalizó el periodista.

Por último, "La Tigresa" remató Joaquín López-Dóriga: "Sabes cómo manejar esto, pero yo también".

Lee también En 1975 arrestaron al narco Sicilia Falcón en casa de “La Tigresa”; “cierto que le he hecho favores”, dijo Irma Serrano

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, actividades para el fin de semana y muchas opciones más.

apr