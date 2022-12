VIDEO. Con cara de "fuchi", Celia Lora rechaza pan dulce de un fan en Hell & Heaven 2022

Cuando una persona a quien admiras te "batea", es normal sentir algo de dolor directo en el corazón, pero también hay quienes se lo toman con humor, tal como lo muestra un hombre que ofreció un regalo a la popular modelo de redes sociales Celia Lora, solo para ser rechazado con una mueca de disgusto.

Y es que, según se aprecia en un video que circula en redes sociales, fue durante el festival musical Hell and Heaven 2022 cuando el sujeto llevó un plato desechable lleno de pan dulce, concha incluida, a la hija de Alex Lora, esto entre decenas de fans que habían asistido para escuchar a bandas de rock y metal —recordemos que el evento se realizó en Toluca del 2 al 4 de diciembre, y estuvo encabezado por grupos como Kiss, Scorpions y Slipknot—.

Sin embargo, al ver el obsequio, la atractiva estrella de OnlyFans no sólo no lo aceptó, sino que también esbozó una cara de desagrado o de "fuchi", por lo que en el material subido en TikTok se muestra el texto: "Jaja me batió XD".

Lee también: A qué sí y a qué no pueden obligarte las tiendas departamentales cuando debes

"Me encontré a Celia Lora en el Hell & Heaven y por las caras que hace ya hasta parece de #Toluca", se lee en la publicación del usuario @parlantedelvalledetoluca.





Me encontré a Celia Lora en el Hell&Heaven y por las caras que hace ya hasta parece de ♬ sonido original - ElParlanteDelValleDeToluca @parlantedelvalledetoluca Me encontré a Celia Lora en el Hell&Heaven y por las caras que hace ya hasta parece de #Toluca Yo soy @Dani Santana ¡SÍGUEME! #elparlantedelvalledetoluca

Las respuestas a esta peculiar escena no se han hecho esperar: la publicación en TikTok suma ya más de 1 millón de reproducciones, así como más de 40 mil reacciones y cerca de mil 200 comentarios.

Así, entre las opiniones de los cibernautas se encuentran textos como: "nunca aceptar dulces o panes de desconocidos, regla básica del kinder"; "wey, quién ofrece pan en un concierto", y "yo estoy de acuerdo con nunca agarrar nada de extraños, pero de ahí a las jetas jajaja".

Lee también: Ricardo Salinas regalará 1 millón de pesos por Guadalupe-Reyes; "van a tener buen aguinaldo"

Mientras que el usuario que publicó el clip, quien se identifica como Dani Santana, subrayó que el acompañante de Celia —quien estaba detrás de ella mientras él le ofrecía una concha— bailaba con alegría, pero se detuvo poco a poco al ver el ofrecimiento de pan dulce.

Además de contar con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Celia Lora es una de las influencers mexicanas que más cobra en su cuenta de OnlyFans, donde ofrece contenido explícito a sus suscriptores.

Lee también: ¿Brazalete localizador para deudores de Coppel?, esta es la verdad

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf