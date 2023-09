VIDEO: Cámara de seguridad capta momento en el que perrito “salva” la vida de su dueña

Cada día pasan situaciones que muchas veces nos toman por sorpresa, desde cosas buenas hasta unas que no lo son tanto.

Por supuesto que al hablar de accidentes, nadie esperaría tener uno; sin embargo, existen casualidades que hacen reflexionar a cada persona respecto a lo espontáneo que puede ocurrir una tragedia.

Tal fue el caso de una mujer que paseaba con su mascota por la calle, pero de un momento a otro tuvo que correr para salvarse.

¿Fue un milagro? cámaras de seguridad captan perrito que “salva” la vida de su dueña

En un video que está circulando en TikTok se observa que una mujer va caminando tranquilamente con su mascota por una calle, aunque en el metraje no especifican el lugar de los hechos, se logra ver todo lo ocurrido.

Mientras la chica pasea a su perrito, éste se detiene por un momento, y segundos después dos autos chocan y se dirigen directamente a ella.

En ese momento se observa que corre despavorida para salvarse, pese al susto, no soltó la correa de su mascota.

Varios usuarios especularon en los comentarios que fue el perro quien salvó la vida de su dueña al detenerse, de lo contrario, probablemente alguno de los autos la hubiese herido por la fuerza del impacto.

Los comentarios en el video difundido por la cuenta @love.relax y el cual, ya supera las 11 millones de vistas en TikTok, fueron los siguientes: “Ese firulais se merece pollito al llegar a su casa”, “No subió el escalón porque ya sabía lo que podría pasar si lo hacía”, “Ellos son tan inteligentes, es por eso que no entiendo como hay gente que los lastima”, “El tiempo que el perrito no quiso caminar fue el tiempo de su salvación”, entre otros.

Accidentes de tránsito en México

Una de las razones por las cuales podría ocurrir un accidente, es por la distracción de las personas en los teléfonos móviles al ir conduciendo o caminando en la acera o banqueta.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó en el primer reporte trimestral de tránsito de 2023 que 91 personas fallecieron por hechos de tránsito en la Ciudad de México.

También detallan que de cada 10 hechos de tránsito mortales, tres ocurrieron en ejes viales, dos en vías de acceso controlado y vías secundarias.

Además destacan que de enero a marzo de 2023 el 44% de las víctimas mortales perdieron la vida debido a un choque.

Transporte Sustentable (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIVERSAL)

¿Cuáles son las recomendaciones para los peatones?

En un informe emitido en la página de gobierno, dan a conocer las recomendaciones para los peatones, y son las siguientes:

Evitar cruzar la calle corriendo, ya que incrementa el riesgo de tropiezo y caídas. La forma segura es hacerlo con paso firme y constante.

Evitar caminar en el arroyo vehicular.

Evitar cruzar distraído(a) y hablar por teléfono celular, escribir mensajes de texto, ver anuncios y/o leer alguna publicación, ya que la vista sólo debe estar en el camino y enfocada al tránsito vehicular.

No debes cruzar en diagonal, pues de esta forma el peatón se mantiene más tiempo en el arroyo vehicular, exponiéndose innecesariamente.

No debes atravesar en lugares no previstos o no visibles en los que él o la conductora no espera un peatón.

Por otra parte, resaltan que los mayores tengan cuidado con los niños, porque son los más expuestos a sufrir un accidente.

“Muchos niños y niñas están expuestos a sufrir un accidente vial, ya que ni la vía ni su entorno están pensados para ellos. Las principales causas de estos atropellos son las imprudencias, el desconocimiento de la normativa y las limitaciones perceptivas y cognitivas de los niños, entre las que se encuentran su limitado campo visual o su bajo control de la atención”, detallan en el informe.

Patones. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

