Verástegui lanza contundente mensaje tras ser criticado por comentarios machistas; lo comparan con Chicharito

El hombre es la cabeza del hogar.

“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia.” (Efesios 5, 23)



Sí, aunque a muchos no les guste, esto lo dice Dios no yo, no una ideología humana.

Y ojo: no se trata de autoritarismo, ni de machismo, sino de…