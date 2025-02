Vampipe cuestiona postura de Artículo 19 contra periodistas demandados por Banco Azteca; “han perdido ‘el norte’”

Luego de que Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, interpusiera una demanda civil contra siete periodistas y youtubers cercanos al partido Morena, la organización independiente Artículo 19 calificó dichas acciones como una “vulneración a la libertad de expresión”.

La organización destacó que estos procesos legales, impulsados por una de las empresas más grandes del país, generan repercusiones graves y perjudiciales para los comunicadores, especialmente en su salud emocional.

"La posible consecuencia inhibidora no solo impacta a los actuales demandados, sino que también pone en riesgo la Libertad de Expresión de la ciudadanía mexicana, enviando un mensaje claro a cualquiera que intente divulgar información incómoda sobre empresas o actores económicos poderosos", señaló.

Vampipe critica a Artículo 19 tras mostrar apoyo a periodistas demandados

Por lo anterior, el usuario X y colaborador en Latinus, Vampipe, cuestionó a dicha organización, y sugirió documentar y evidenciar “el abuso del Gobierno que orquesta y paga por callar voces y promover la censura”.

“Los de @article19mxca han perdido ‘el norte’. Dicen que la demanda de Banco Azteca contra ‘periodistas’ pagados por el Gobierno atenta a la libertad de expresión. Digamos que @RicardoBSalinas tiene derecho a su libertad de expresión y el Gobierno decide, para callarlo, atentar contra sus empresas (llevándose de corbata a sus más de 100 mil trabajadores y poniendo en riesgo a sus clientes)”, expresó.

Aunado a ello, aseguró que “el Gobierno trató de callar así a un empresario. Y no, no digo que @article19mxca deba defenderlo, pues no es manco”.

“Si esos "periodistas" son víctimas de alguien, es del mismo Gobierno que los utilizó y desechó. Si @article19mxca quisiera defenderlos debería hacerlo, pero documentando y evidenciando este abuso del Gobierno que orquesta y paga por callar voces y promover la censura”, agregó.

En ese sentido, aseveró que los periodistas demandados “son una arma creada para callar”.

Finalmente, Vampipe lanzó un consejo a la organización. “Mi consejo es que sí ayudes a los youtubers chayoteros y los defiendas, pero no de Ricardo Salinas, sino del Gobierno”.

Foto: X

