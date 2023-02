¿Usar mujeres con muerte cerebral para gestación subrogada?; propuesta genera indignación

Un nuevo debate se gesta en redes sociales, en este caso TikTok, y es en relación con un artículo que habla de la "donación gestacional de cuerpo entero", que habla de un tipo de maternidad subrogada, pero con una propuesta que enojó a internautas, pues plantea "usar" a mujeres con muerte cerebral como subrogadas para “futuros padres que desean tener hijos, pero no pueden, o prefieren no gestar”.

La usuaria de TikTok, @henarconh_, publicó un video de una mujer que expresó su inconformidad sobre el artículo elaborado por Anna Smajdor, profesora de Filosofía en la Universidad de Oslo, Noruega, donde habla de la "donación gestacional de cuerpo entero".

"Todavía no existe una pastilla que a las mujeres nos quite los dolores de la regla y ya están investigando como ponernos a parir muertas", exclama en un video de poco más de un minuto, donde agregó que el problema es que el cuerpo de la mujer es visto como un "bolso o una mesa. Que si está ahí tirado yo puedo hacer uso de él".

El artículo de Anna Smajdor, titulado Whole Body Gestational Donation (Donación Gestacional de Cuerpo Entero), ofrece un "medio alternativo de gestación para los futuros padres que desean tener hijos, pero no pueden o prefieren no gestar.

"Parece plausible que algunas personas estén preparadas para considerar donar sus cuerpos completos con fines gestacionales, al igual que algunas personas donan partes de sus cuerpos para la donación de órganos".

La profesora señala que, como ya se conoce, los embarazos pueden llevarse a término con éxito en mujeres con muerte cerebral, "No existe una razón médica obvia por la que no sea posible iniciar este tipo de embarazos".

Smajdor explora la ética de la donación gestacional de cuerpo entero, considerando una serie de contraargumentos potenciales, "incluido el hecho de que tales donaciones no salvan vidas y que pueden cosificar el cuerpo reproductivo femenino".

"Sugiero que si aceptamos la donación de órganos en general, los problemas planteados por la donación gestacional de cuerpo entero son diferencias de grado más que nuevas preocupaciones sustantivas. Además, identifico algunas posibilidades intrigantes, incluido el uso de cuerpos masculinos, quizás eludiendo así algunas posibles objeciones feministas".

El artículo sin duda generó un debate sobre respetar las decisiones sobre el cuerpo de cada mujer, donde el contraargumento es que hacen uso de persona cuando ella ya no está consciente, pues al tener muerte cerebral se le mantiene con vida por medio de ventilación para llevar a cabo la gestación.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo.

Para llegar a la gestación, se utilizan técnicas de reproducción asistida (tra), las cuales han ayudado a personas o parejas que quieren tener un hijo biológico y que, por diversas razones como la infertilidad, por ser parejas del mismo sexo o por querer ejercer la maternidad o paternidad solas, acuden a ellas.

