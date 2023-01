Una escritora que fingió su muerte "reaparece" en Facebook; genera indignación

A través de redes sociales se dio a conocer que la autora estadounidense Susan Meachen reapareció en Facebook luego de haber fingido su muerte durante dos años.

En septiembre de 2020, la hija de Meachen aseguró en el grupo de fans de Facebook que su madre se había suicidado luego de ser acosada por otros escritores. Sus amigos y familiares se sorprendieron con la noticia y durante este tiempo realizaron eventos para recaudar fondos y subastas de libros en su honor para apoyar los gastos de su familia.

Además, un grupo de autores se reunió para terminar de forma gratuita la obra no terminada de Susan, la cual posteriormente salió a la venta. También, por separado se creó una antología dedicada a mantener “la intimidación donde pertenece: en la ficción”, así lo aseguró la escritora Samantha Cole a la ‘BBC’.

Sin embargo, todo cambió este 2 de enero cuando Meachen ‘resucitó’ en redes sociales, lo que dejó a sus colegas y seguidores sin palabras.

Susan Meachen faking her own suicide and then wandering blithely back online because she "got bored" is so exquisitely insane. Romance writers really are operating on another plane of reality. — Gretchen Felker-Martin (@scumbelievable) January 4, 2023

“Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de sí es correcto o no. Mi familia hizo lo que pensó que era lo mejor para mí y no puedo culparlos por eso. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez. Regresar a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta", escribió Susan en su Facebook.

La Sra. Admas, quien ha sido parte del grupo de escritura que creó Meachen desde 2019, comentó que esta noticia destruyó lo que alguna vez sintió como una comunidad segura y solidaria.

"Todos sienten que ahora no pueden cuidarse unos a otros porque no saben qué es real y qué no", le comentó a la ‘BBC’.

Meachen aseguró que ella tenía toda la culpa en esta situación y que había preferido mantenerse en silencio mientras trabajaba con su psiquiatra y terapeuta para mejorar su salud mental.

Varios de sus seguidores se han molestado con la noticia y han solicitado que sean reembolsados las donaciones y el apoyo que se le brindó a su familia en estos dos años. La Sra. Adams le comentó al medio ya mencionado que va a presentar un reclamo por fraude en el departamento del alguacil en el condado.

