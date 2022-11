Luego de los despidos de personal que ha iniciado Twitter, en redes sociales han surgido varios memes en los que se compara a Elon Musk con Thanos, el supervillano que buscaba “salvar a la humanidad”, desapareciendo a la mitad de las personas.

Algunos de los empleados que han sido despedidos lo han estado llamando “The Snap” (El Chasquido) y han publicado memes de Thanos y el multimillonario, quien recientemente adquirió la red social y ya ha hecho cambios.

De forma hilarante, algunos usuarios de la plataforma del pajarito azul han relacionado el inicio de los despidos con "el día del juicio final", cuando Thanos chasquea los dedos y desaparece a la mitad de la humanidad.

Un usuario escribió: “despedir a la gente en Twitter y que la gente no sepa si los van a despedir se parece mucho a que Thanos diezme la mitad del universo con el objetivo de lograr el equilibrio”.

firing people in twitter and people not knowing if they are gonna be fired is a lot like thanos decimating half the universe aiming to bring balance. pic.twitter.com/vlK51mWqFV

— Dhanush (@dna_shh) November 4, 2022