Tunden en redes a Mauricio Castillo tras criticar conciertos de Grupo Firme y Los Tigres del Norte en el Zócalo

El actor Mauricio Castillo fue blanco de críticas en redes sociales, luego de juzgar los conciertos de Los Tigres del Norte y Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México; además, de cuestionar al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, tras su foto junto al gurú de la moda, Edy Smol.

Por medio de Twitter, Castillo aseguró que si al él le daban el presupuesto para contratar a Los Tigres del Norte o al Grupo Firme "les juro que lleno el Zócalo cualquier domingo".

"A mi denme el presupuesto para contratar a Los Tigres del Norte o al Grupo Firme y les juro que lleno el Zócalo cualquier domingo. La diferencia sería que yo nunca les pediría que votarán por mí. Jamás y lo he dicho siempre, lo último que quisiera ser es ser político", se lee en el tuit.

Lee también: Ryan Reynolds anuncia el regreso Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3; revela fecha de estreno

Asimismo, cuestionó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con relación a la Línea 12 del Metro. "Por cierto, todos pagamos el concierto, al menos los que vivimos en esta ciudad. Lo que no se vale es pretender ganar popularidad/votos con estas cosas. @Claudiashein No se vale. No queremos que gobiernes así. No olvides la L12", aseveró.

Por cierto, todos pagamos el concierto, al menos los que vivimos en esta ciudad. Lo que no se vale es pretender ganar popularidad/votos con estas cosas. @Claudiashein No se vale. No queremos que gobiernes así. No olvides la L12 — Mauricio Castillo Alvarez (@maucastilloa) September 26, 2022

"Resume perfectamente la seriedad de tu trabajo", dice a Batres por foto con Edy Smolll

Por su parte, el también artista criticó al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, esto, tras difundir una fotografía con Edy Smol.

Lee también: Jóvenes usaron pañales en concierto de Dua Lipa para no perder sus lugares; se viralizan en TikTok

"Esta foto resume perfectamente la seriedad de tu trabajo @martibatres. Felicidades", escribió.

Esta foto resume perfectamente la seriedad de tu trabajo @martibatres. Felicidades. pic.twitter.com/QJvDTpLOgE — Mauricio Castillo Alvarez (@maucastilloa) September 27, 2022

Ante este hecho, usuarios de la red social criticaron al actor, incluso, mencionaron a su antigüo compañero del programa "Otro rollo", Adal Ramones.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv