"Topanga" de "Aprendiendo a vivir" acusa a creador de humillarla y crear un ambiente tóxico de trabajo

Danielle Fishel, quien dio vida a Topanga Lawrence en la serie “Aprendiendo a vivir” y en su posterior secuela “El mundo de Riley”, ha denunciado que el creador de la ficción, Michael Jacobs, generó un ambiente tóxico durante el rodaje. Con tan solo 12 años, durante su primer día de trabajo la actriz sufrió humillaciones y fue amenazada con ser despedida.

Aunque ya han pasado 22 años desde el final de la ficción, sus intérpretes siguen rememorando viejos tiempos, que parece que no fueron tan buenos como cabría esperar. A principios de este verano, Fishel, acompañada por Rider Strong (Shawn Hunter) y Will Friedle (Eric Matthews), lanzaron Pod Meets World, un podcast para analizar y comentar los episodios de la famosa serie de los 90 que protagonizaron juntos.

En el último de los capítulos, la actriz reveló que el primer día de ensayos, Jacobs reunió a todos los intérpretes para hacerles un par de comentarios sobre sus actuaciones y que, cuando llegó su turno, el creador la avergonzó delante de todos: "Michael me dijo: 'Danielle, voy a darte tus anotaciones todas a la vez y al final, y voy a darle al resto las suyas individualmente ahora, porque como haga a todos sentarse a escuchar todo lo que te tengo que decir, estaríamos aquí durante horas y nadie volvería a casa”.



"Se detuvo en cada una de mis frases y me dijo qué quería, qué estaba haciendo mal y cómo de lento necesitaba hablar", desveló en el podcast Fishel, quien además añadió que, cuando Jacobs acabó de darle su feedback, mencionó que "si el próximo día no lo hacía todo de manera diferente, no iba a volver a la serie".

Fishel además reveló que, pese a conseguir el papel de Topanga, que interpretaría desde los 12 a los 20 años, y de nuevo a los 30 con la secuela, no fue la primera opción para el papel. Precisamente ese hecho hizo que Jacobs la amenazara con ser sustituida.

Friedle, su compañero de rodaje y ahora de podcast, le dio la razón sobre la toxicidad que se respiraba dentro de “Aprendiendo a vivir” a causa del carácter del creador de la serie: "Lo hacía de tal manera que, si recibes una gran ovación, el Sol brillaba sobre ti. No tenía nada que ver con tu actuación, sino con hacer que Michael se sintiera bien".

