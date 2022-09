Toma aire antes de ver el ostentoso carro de Norma Palafox

Norma Palafox no perdió tiempo para lucirse en sus redes sociales con su lujoso carro o en un yate, a orillas de las hermosas playas del Pacífico mexicano, generando suspiros y dejando sin aliento a sus seguidores de Instagram. Allí cuenta con 2,2 millones de fieles fanáticos, que no la pierden pisada ni cuando se calza los botines, ni tampoco cuando decide mostrarse sin ellos, lejos de los campos de futbol.

Así lo hizo Norma Palafox hace dos días, posando con su nuevo Honda Civic Coupé. Ambos de blanco, ella, y el impecable carro deportivo, de 174 caballos de fuerza, caja automática y capaz de alcanzar los 240 kilómetros por hora, un potro salvaje que muchos darían cualquier cosa por domar y disfrutar. El apoyo no tardó en llegar: más de 95.200 likes apoyaron a la pareja en su feed de Instagram.

Pero ella ya había dado que hablar en otro posteo, a Norma Palafox no le hizo falta su lujoso carro para hacerse notar. Esta vez, se mostró en un yate, con el mar de fondo cerrando un soñado atardecer, en donde el espectáculo de la geografía y la naturaleza causaron alto impacto y devoción entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar masivamente a su crónica de vacaciones. Se lo agradecieron con creces con más de 379 mil Me gusta.



Norma Palafox. Fuente: instagram @normapalafox_

La popular futbolista Norma Palafox, de las Rojinegras del Atlas, está disfrutando por estos días del receso que cursa en la Liga MX Femenil, cuya actividad volverá recién el 12 de setiembre, cuando su equipo tenga que enfrentar a Monterrey. Mientras tanto, aprovecha su tiempo libre con su super carro, gozando del sol y la playa, ganando días de descanso y relax, para volver a lucirse en donde más le gusta, en el Atlas, con el balón y sus compañeras de equipo.