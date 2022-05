El llanto de un niño al ver que se llevaron su televisión se volvió viral en redes sociales y varios usuarios se solidarizaron con el motivo de la reacción del menor cuando conocieron el contexto.

"¡No te la lleves!" se escucha gritar al niño cuando personas entraron a su hogar a embargar aparatos electrónicos y muebles, como lo describen en el video publicado en el perfil de TikTok del usuario michi.8880.

Dos mujeres intentan tranquilizar al menor, pero él sigue llorando, aunque sus súplicas son en vano, pues la personas encargadas de llevarse las cosas continúan desconectando los aparatos para retirarlos del domicilio.

"Como cuando te están embargando y se llevan tu tele donde juegas al Fornite", dice la descripción del video donde se escucha al niño llorar.



Algunos comentarios mencionan que "Y recuerden, no compren ni pidan prestado si no tienen" y "De quién es la responsabilidad??? Si no tienes dinero no te endeudes".

Aunque la mayoría de comentarios en el video muestran empatía con el niño, pues mencionan que "No no es adicción es la misma reacción de todos si se llevarán tu juguete favorito", "A algunos se les olvido que fuimos niños y que hasta la mas mínima cosa nos hacia llorar" y "No, la educación de la familia no se refleja en el niño, cualquier niño reaccionaria así, si se están llevando tu único medio de diversión".

Otros comentarios señalan que el niño lloraba con tanto sentimiento porque el televisor era un regalo que su abuelito le había dado, o que eran aparatos que su abuelito, quien recientemente había fallecido, compró, por lo que el niño trataba de impedir que se los llevaran.

"Vi ese video hace tiempo y el niño decía que no se la lleven porque se la regalo su abuelo, puede ser sentimiento"; en otro comentario se puede leer "Realmente llora por qué son cosas de su abuelito que falleció recientemente".

En otro video, se escucha decir al niño "Mamá, ¿por qué se llevan todo?".

El video publicado hace unos días en la plataforma de TikTok ya acumula cinco millones de vistas y miles de comentarios.



