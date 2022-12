TikTok. Se tatuó los ojos de colores y ahora podría quedar ciega

¿Tatuajes en los ojos? Una mujer decidió tatuar la esclerótica, el recubrimiento exterior blanco que rodea al iris y la pupila, y esa decisión le podría costar la vista.

La mujer, quien cuenta con una serie de tatuajes faciales se inspiró en la modelo australiana Amber Luke, quien en 2019 tiñó la esclerótica de sus ojos de color azul, ganándose el mote de ‘Blue-eyed Dragón’.

En redes sociales como Tiktok se ha hecho famosa por su particular apariencia.

De acuerdo con el Daily Mail de Reino Unido, la mujer de 35 años, oriunda de Irlanda, presenta alteraciones oculares y podría quedarse ciega derivado de las reacciones de sus ojos a la tinta.

La mujer tatuó sus ojos en 2020, el derecho en color azul en el mes de julio y el izquierdo en morado en diciembre.

Debido a la hinchazón que presentó después del segundo tatuaje, la mujer requirió ser medicaba vía intravenosa, además de que le fue practicada una biopsia en el ojo que presentó mayor inflamación.

La mujer quien se ha hecho distintas modificaciones como cortar su lengua para hacerla bífida como de serpiente, ha indicado que a distancia no alcanza a ver ciertos detalles en los rostros.

“No me puedo quitar estos tatuajes de los ojos. Siempre tendré este problema. Así que básicamente pienso que conforme me hago mayor, lo mejor será asimilar que me quedo ciega”.



