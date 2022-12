TikTok: ¿Murió una celebridad? Así es el reto viral con el que asustan a las mamás

Una peculiar tendencia en TikTok ha estado causando risa entre los más jóvenes, pero también grandes sustos a las madres que, de manera inesperada, se enteran de que murió su artista favorito, y todo esto está quedando inmortalizado en clips que muestran verdaderos momentos de pánico.

La broma, popularizada durante las temporadas decembrinas, consiste en torturar a su familiares o amigos al fingir que están viendo sus celulares, emitir una expresión de asombro, anunciar la muerte de algún actor o cantante célebre, y grabar las reacciones.

Esto empezó en Estados Unidos, bajo el nombre de "Celebrity Death Prank", puesto que varios adolescentes con mucho tiempo libre estaban revelando la supuesta muerte de figuras como Brad Pitt, George Clooney, Hugh Grant y John Travolta.

Sin embargo, también se ha utilizado para espantar a personas más jóvenes, al anunciar la muerte de actores como Zac Efron, o incluso a toda la familia con nombres como Oprah Winfrey.



the fake celebrity death trend on tiktok shouldn’t be funny but dawg the last one pic.twitter.com/qHjc6IsySz

— αηgεℓα вαssεтт sтαη αccσυηт (@heyyitsjanea) December 25, 2022